في العاصمة المنامة ومدينة حمد، حسب بيان لوزارة الداخلية..

البحرين: إصابة طفلة وأضرار مادية إثر اعتراض مسيرات إيرانية في العاصمة المنامة ومدينة حمد، حسب بيان لوزارة الداخلية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الخميس، إصابة طفلة واحتراق عدد من المركبات وتضرر منازل بمدينة حمد والعاصمة المنامة، إثر "سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن المملكة تعرضت لـ"عدوان إيراني آثم"، موضحة أن الحادث أسفر عن إصابة طفلة (11 عاما) إصابة طفيفة عولجت في الموقع.

وأضافت أن "مركبات احترقت وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية".

وأكدت أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحوادث الناجمة عن سقوط الشظايا".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني، فجر الخميس، قصف عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران.

