البحرية اليمنية تطلق تشكيلا عسكريا جديدا في البحر الأحمر لحماية المياه الإقليمية من باب المندب إلى جزيرة زقر ومحاذاة السواحل في محافظتي تعز والحديدة، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ومنشور لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح..

اليمن /الأناضول



أطلقت القوات البحرية اليمنية، الأربعاء، تشكيلا عسكريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة زُقر جنوب غربي البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن "عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح شهد اليوم، إطلاق القوات البحرية اليمنية تشكيلاً بحريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة زُقر".



وأشارت إلى أن ذلك" يأتي تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية"، في إشارة إلى تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار عام 1990.



ونفذت القوات البحرية "عرضا بحريا رمزيا للتشكيل، جسّد خلاله المشاركون بقطع بحرية حديثة ومتنوعة جاهزيتهم العالية ومعنوياتهم المرتفعة، للقيام بواجبهم في تأمين المياه الإقليمية اليمنية والمساهمة الفاعلة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، حسب الوكالة.



بدوره قال طارق صالح في حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية " شهدنا اليوم عرضا عسكريا مهيبا للقوات البحرية وخفر السواحل في قطاع البحر الأحمر".



وأضاف أنه" دخلت عدد من الزوارق الجديدة إلى الخدمة، لتعزيز الجاهزية والقدرات الدفاعية لحماية مياهنا الإقليمية في قطاعنا من باب المندب الى جزيرة زقر ومحاذاة السواحل في محافظتي تعز والحديدة".



يأتي ذلك وسط مخاوف من أن توسع جماعة الحوثي تدخلها في الحرب حال استئناف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل تقييد إيران منذ 2 مارس/ آذار الماضي، الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، أسفرت عن قتلى أمريكيين وإسرائيليين.



وباب المندب ممر بحري استراتيجي يمثل أحد أضلاع مثلث المعابر الحيوية لنقل الطاقة والغذاء بعد مضيق هرمز وقناة السويس. ويمر عبره يوميا من 7 إلى 10 ملايين برميل نفط إضافة إلى ما بين 12 إلى 15 بالمئة من التجارة الدولية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة وأسواق آسيوية.​​​​​​​

