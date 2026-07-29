جاء ذلك في بيان للوزارة لم يوضح سبب الحريق، عقب تداول أنباء غير مؤكدة عن استهداف معادٍ بطائرة مسيّرة

"البترول المصرية": حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط دون إصابات جاء ذلك في بيان للوزارة لم يوضح سبب الحريق، عقب تداول أنباء غير مؤكدة عن استهداف معادٍ بطائرة مسيّرة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، اندلاع حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط (شمال) دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

جاء ذلك في بيان للوزارة لم يتضمن توضيحا لأسباب الحريق، عقب تداول أنباء غير مؤكدة عن استهداف معاد بطائرة مسيرة.

وقالت الوزارة إنه "في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط".

وأضافت أنه "تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة".

ووفق البيان، فإن وزير البترول المصري كريم بدوي، انتقل إلى موقع الحادث "لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة".

وشددت وزارة البترول على أنه "جار اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة".

وأكدت استمرار المتابعة اللحظية للموقف والإعلان عن أي مستجدات.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أنباء عن "هجوم بمسيرة ضد منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها الولايات المتحدة وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر".