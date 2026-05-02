"الانتقالي" باليمن يدعو للتظاهر الاثنين في عدن رغم تحذير حكومي

اليمن/ الأناضول

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في اليمن، السبت، أنصاره إلى التظاهر في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، رغم تحذير حكومي سابق من تنظيم أي مظاهرات غير مرخصة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في عدن، برئاسة وضاح نصر الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة، لهيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي (المنحل)، وفق بيان للمجلس.



وأقر الاجتماع، ما أسماها "مليونية الذكرى التاسعة للتفويض الشعبي لرئيس المجلس عيدروس الزُبيدي"، التي ستقام الاثنين في عدن.



ونقل البيان، عن الحالمي، قوله إن المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الجاهزية والتنظيم للفعالية، ليبعث من خلالها ما أسماه "شعب الجنوب" برسالة إلى كافة الأطراف الدولية والفاعلين الإقليميين، مفادها أن "تفويض الزُبيدي، والسيادة الوطنية على الأرض هي ثوابت لا تقبل المساومة"، على حد تعبيره.



وبشأن اتهامه بالسعي لانفصال الجنوب، اعتبر الحالمي، أن "كافة الضغوط الخارجية على شعب الجنوب لن تزيده إلا تمسكًا بحقه التاريخي والمشروع في تقرير مصيره واستعادة دولته"، على حد قوله.



وتأتي دعوة "المجلس الانتقالي" المنحل، رغم تحذيرات حكومية سابقة، من أي مظاهرات غير مرخصة قد تقود للفوضى في عدن والمحافظات الأخرى.



وفي 4 مايو/أيار 2017، خرجت مظاهرة في عدن بدعوة من الزبيدي، صدر خلالها بيان أقر فيه تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وهو ما تم في 11 من الشهر ذاته.



لكن المجلس الانتقالي، أعلن في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، حلّ نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج.

وصدر هذا الإعلان بتأييد الغالبية العظمى لقيادات الانتقالي، لكن رئيسه الزبيدي، وبعض العناصر رفضت حلّ المجلس، واستمرت في الدعوة للتظاهر بين فترة وأخرى تعبيرا عن التمسك بالمجلس وأهدافه.

​​​​​​​