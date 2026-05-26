الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على أفراد وكيانات روسية حتى مايو 2027 العقوبات تشمل 72 شخصا وكيانا واحدا يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية"..

بروكسل/الأناضول



مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي مدة التدابير التقييدية المفروضة على أفراد وكيانات في روسيا حتى 28 مايو/أيار 2027.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن نظام العقوبات الحالي يشمل 72 شخصا وكيانا واحدا مدرجين على القائمة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجهات المستهدفة بالعقوبات "أشخاص مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية، إضافة إلى الأنشطة التي تُضعف الديمقراطية وسيادة القانون".

وأوضح البيان أن العقوبات الأوروبية تنص على تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة، مع حظر تقديم أي أموال أو موارد مالية لهم من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى فرض حظر سفر على الأفراد المدرجين، ما يمنع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو عبورهم عبر أراضيها.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، معربا عن قلقه العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، خاصة في سياق الهجمات الروسية على أوكرانيا.