خلال اتصال بين محمد بن زايد وميتسوتاكيس تناول أيضا تعزيز الشراكة بين البلدين ..

الإمارات واليونان تبحثان أمن المنطقة والملاحة الدولية خلال اتصال بين محمد بن زايد وميتسوتاكيس تناول أيضا تعزيز الشراكة بين البلدين ..

إسطنبول / محمد ماجد/ الأناضول

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تطورات الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه محمد بن زايد من ميتسوتاكيس، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الجانبان تطورات منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة الدولية، إلى جانب الجهود المبذولة بشأنها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد بين الجانبين.

كما استعرض الجانبان مسارات التعاون بين الإمارات واليونان وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وأطلقت الإمارات واليونان شراكتهما الاستراتيجية الشاملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وتشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري والطاقة والدفاع والخدمات الرقمية والبنية التحتية.

وفي مايو/ أيار 2022، أعلن البلدان إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات يورو، لتمويل مشاريع في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.