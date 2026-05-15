الإمارات توجه بتسريع إنجاز خط نفط جديد لمضاعفة السعة التصديرية

إسطنبول / الأناضول



وجهت الإمارات، الجمعة، بتسريع إنجاز ​خط أنابيب نفط ⁠جديد يهدف إلى ​مضاعفة السعة ​التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عبر ​إمارة الفجيرة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره ولي عهد أبو ظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة، بحسب بيان لمكتب ​أبوظبي الإعلامي.

ويعد هذا أول توجيه معلن بشأن زيادة السعة التصديرية للنفط منذ انسحاب الإمارات رسميا من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مطلع مايو/ أيار الجاري.

ووفقا للبيان، اطلع ولي عهد أبو ظبي على "مستجدات مشروع خط أنابيب (غرب–شرق 1) الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع المُتوقع تشغيله في عام 2027".

ووجّه ولي عهد أبو ظبي بـ"تسريع إنجاز هذا المشروع العالمي المستوى، مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة".

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، قررت الإمارات، الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+".

وأنهى قرار الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري، مسيرة نحو 59 عاما من العضوية في "أوبك"، وقرابة 10 سنوات من الالتزام بتحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط وعددا من الدول المنتجة خارجها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تعيش فيه المنطقة مخاطر صراع عسكري واقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقالت الإمارات وقتها إنها بعد خروجها من "أوبك" ستواصل "دورها المسؤول"، من خلال زيادة الإنتاج تدريجيا وبطريقة مدروسة، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.

وشددت على أن قرار الانسحاب "لا يغيّر التزام الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة".