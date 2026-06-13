الإمارات تنفي نقل أو تحويل أي مبالغ مالية إلى إيران وأكدت أن نقل 3 مليارات دولار لإيران "ادعاءات"...

إسطنبول/ الأناضول



نفت الإمارات، السبت، نقل أو تحويل أي مبالغ مالية إلى إيران، ووصفت ما أثير في هذا الشأن بأنه "ادعاءات".

جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية، في ثاني نفي خليجي مرتبط بتعاون مع إيران خلال ساعات.

وقالت الإمارات إنها "تنفي بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار".



وشددت على أن "هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة".

وأكدت أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات".​​​​​​​



كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية".

يأتي ذلك بينما لا تزال واشنطن وطهران تخوضان منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتتحدث التقارير الإعلامية المرتبطة بالمفاوضات أن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة جراء العقوبات مطروحة في مسودة الاتفاق.

والجمعة، نفت قطر، في بيان لمكتب الإعلام الدولي، صحة ادعاءات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تزعم وجود تنسيق بين الدوحة وطهران بشأن إنتاج الطاقة بهدف التأثير على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.