شملت 185 أسيرا من كل جانب، لترتفع حصيلة الأسرى المفرج عنهم عبر 24 وساطة إماراتية إلى 7471 أسيراً

الإمارات تنجح بوساطة جديدة لتبادل 370 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا شملت 185 أسيرا من كل جانب، لترتفع حصيلة الأسرى المفرج عنهم عبر 24 وساطة إماراتية إلى 7471 أسيراً

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الإمارات، الجمعة، نجاح الوساطة رقم 24 بين روسيا وأوكرانيا، وأنها أسفرت عن تبادل 370 أسيرا، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية إلى 7471 أسيراً.

وقالت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان، إن بلادها "نجحت في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيراً من الجانب الروسي، و185 أسيراً من الجانب الأوكراني".

وأضافت أن عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بين موسكو وكييف عبر الوساطات الإماراتية ارتفع بذلك إلى 7471 أسيراً.

وأوضحت أن العملية ترفع عدد الوساطات الإماراتية الناجحة بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة إلى 24 وساطة، "والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة مع البلدين".

وثمنت الخارجية تعاون روسيا وأوكرانيا في إنجاح جهود وساطة الإمارات، مؤكدة أن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها الإمارات كوسيط دولي موثوق، وحرصها على دعم المساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين.

وأكدت أن الإمارات "ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى".

وتواصل الإمارات لعب دور الوسيط بين موسكو وكييف في ملف تبادل الأسرى، إذ أعلنت في 24 أبريل/ نيسان الماضي نجاح وساطة أسفرت عن إطلاق سراح 386 أسيرا، وذلك بعد وساطة أخرى في 11 أبريل أفضت إلى تبادل 350 أسيراً بواقع 175 أسيراً من كل طرف.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.