الإمارات تعلن التعامل مع هجمات صاروخية ومسيرات من إيران - "الدفاع الإماراتية" قالت إن الأصوات المسموعة في البلاد ناتجة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع الهجمات

إسطنبول/ الأناضول

الإمارات أعلنت الاثنين والثلاثاء عن هجومين مماثلين من إيران لكن الأخيرة نفت مسؤوليتها عن ذلك

أعلنت الإمارات، الجمعة، تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت الوزارة، أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

والاثنين، أعلنت الإمارات التعامل مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات، قبل أن تقول الثلاثاء إنها تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة مماثلة.

لكن الجيش الإيراني قال الثلاثاء، إنه لم ينفذ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام الماضية.

كما قالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنها "ترفض ادعاءات أبوظبي الخاطئة بشأن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من قبل إيران باتجاه الإمارات".

وأشارت إلى أن "العمليات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية في هذه المرحلة اقتصرت حصرا على صد شرور الولايات المتحدة".

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية التي تعرضت لهجمات إيرانية، في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران نهاية فبراير/ شباط وحتى الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصائيات رسمية رصدتها الأناضول وقتها.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.