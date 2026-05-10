الإمارات تعلن الاشتباك مع مسيّرتين قادمتين من إيران حسب بيان لوزارة الدفاع

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، الاشتباك مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "دفاعات الجو الإماراتية نجحت في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار أُطلقتا من إيران الأحد".

ولم تتبن طهران على الفور الهجوم، لكن سبق أن اتهمتها دول عربية بينها الإمارات مرارا بشن هجمات عليها بطائرات مسيّرة وصواريخ، ضمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية اشتبكت دفاعات الجو الإماراتية مع "إجمالي 551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخا كروز، و2265 طائرة مسيرة".

وتابعت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا في الساعات الماضية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.

وتسري هدنة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، ويخيم جمود على مسار المفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية.