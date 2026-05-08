قالت إنها تعاملت مع صاروخين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران، فيما لم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن ذلك

الإمارات تعلن إصابة 3 أشخاص إثر هجمات بصاروخين وطائرات مسيرة قالت إنها تعاملت مع صاروخين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران، فيما لم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن ذلك

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 مسيرات قالت إنها أُطلقت من إيران.

وقالت الوزارة في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تعاملنا مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة".

وأضافت أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات (في 28 فبراير/ شباط الماضي)، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2263 طائرة مسيّرة".

ولم يصدر تعليق فوري من إيران بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 شخصا منذ نهاية فبراير، بينهم متعاقد مغربي مع القوات المسلحة و10 مدنيين من جنسيات متعددة.

كما أشارت إلى تسجيل 230 إصابة من جنسيات متعددة.

وأكدت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة"، بما يضمن حماية سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها.

وللمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، أعلنت الإمارات تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران.

لكن الجيش الإيراني قال الثلاثاء، إنه لم ينفذ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام الماضية، فيما لم يصدر تعليق فوري منه بشأن هجمات الجمعة.

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران بين أواخر فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصاءات رسمية رصدتها الأناضول آنذاك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعضها خلف قتلى وجرحى مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أثار إدانات من الدول المستهدفة.