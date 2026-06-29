الإمارات تستأنف سفر مواطنيها إلى لبنان مع إلزامية التسجيل السماح بالسفر يبدأ اعتبارا من 29 يونيو/ حزيران، وفق الخارجية الإماراتية..

​​​​​​​إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الإمارات، الاثنين، السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من 29 يونيو/حزيران الجاري، منهيةً بذلك قرار حظر السفر الذي فرضته قبل نحو شهرين، مع اشتراط التسجيل المسبق في خدمة "تواجدي".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "نعلن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026".

وأكدت أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إلزامي قبل السفر، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بمغادرة منافذ الدولة قبل استكمال التسجيل، تفاديًا لتعليق إجراءات السفر أو التعرض للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام التواصل في حالات الطوارئ.

كما دعت المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم عبر خدمة "تواجدي"، وتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير، والتواصل مع الوزارة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج في الحالات الطارئة، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالقرار، معربًا عن شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، واعتبر أنه يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة بين البلدين.

وقال سلام إن "القرار يحمل دلالات واضحة على تجدد ثقة دولة الإمارات بلبنان، وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ويأتي القرار بعد أقل من شهرين على حظر الإمارات، في 30 أبريل/نيسان الماضي، سفر مواطنيها إلى لبنان وإيران والعراق، مبررة ذلك بـ"التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

كما يأتي عقب توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، "اتفاق الإطار"، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من جنوب لبنان، وما تبعه من تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن مقتل 4 آلاف و257 شخصًا، وإصابة 12 ألفًا و196 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.