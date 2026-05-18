الإمارات تدين الاعتداء على السعودية بمسيرات قادمة من الأجواء العراقية قالت إن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها"

إسطنبول/ الأناضول

أدانت الإمارات، بأشد العبارات الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية.

جاء ذلك بحسب بيان للخارجية الإماراتية، بعد إعلان السعودية، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان: "أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة".

وأضافت: "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وأعربت عن "تضامن الدولة الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ويعد هذا أول هجوم تتعرض له السعودية بعد الخرق الذي طال الهدنة الأمريكية الإيرانية فور بدئها في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

ولم تحدد الرياض الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرات، مكتفية بالقول إنها دخلت الأجواء السعودية قادمة من الأجواء العراقية.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.



