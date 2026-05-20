الإمارات تدعو العراق لمنع كافة الأعمال العدائية من أراضيه "بشكل عاجل دون قيد أو شرط"، وذلك عقب استهداف محطة للطاقة النووية في أبوظبي بطائرة مسيرة..

إسطنبول / الأناضول

دعت الإمارات، الأربعاء، العراق إلى منع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيه "بشكل عاجل دون قيد أو شرط".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن الدولة الخليجية "تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية".

وأضافت أن إحدى هذه المسيّرات استهدفت الأحد الماضي محطة "براكة" للطاقة النووية، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة في أبوظبي.

وأعربت عن "استنكار الإمارات بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتابعت أن هذه الاعتداءات "انتهاك صارخ لسيادتها (دول مجلس التعاون) ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

ويضم مجلس التعاون ست دول هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

الخارجية الإماراتية شددت على ضرورة التزام الحكومة العراقية "بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط".

وكذلك "ضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة"، وفقا للبيان.

وحتى الساعة 13:25 "ت.غ" لم تعقب الحكومة العراقية على البيان الإماراتي.

والثلاثاء، أعربت الحكومة العراقية عن استنكارها للهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت الإمارات "الشقيقة".

وأكدت حرصها على "استدامة العلاقات الأخوية المتميزة والشراكة المنتجة مع الإمارات"، ودعمها الكامل لجهود بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيّرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.

وتشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تعثرا، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمال استئناف الحرب، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.