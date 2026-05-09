الإمارات تدعم إجراءات البحرين بعد إعلانها توقيف تنظيم "مرتبط بإيران" وفق بيان لوزير الخارجية، فيما لم تعلق إيران على الموضوع حتى الساعة 13:50 تغ

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الإمارات، السبت، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين عقب إعلانها توقيف تنظيم قالت إنه "مرتبط بالحرس الثوري الإيراني".

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، نقلته الخارجية الإماراتية.

وأكد عبد الله بن زايد دعم الإمارات "الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها".

وأشاد بـ"كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره".

وشدد على "الرفض القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية"، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وأضاف أن "أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، الكشف عن "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" والقبض على 41 شخصا من أعضائه.

ولم تعلق إيران على الاتهامات البحرينية حتى الساعة 13:50 تغ.

يذكر أن البحرين ودولا عربية أخرى تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، في سياق رد طهران على هجمات شنتها تل أبيب وواشنطن ضدها بين 28 فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين.