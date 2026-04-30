الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق دعت جميع مواطنيها المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى الإمارات في أقرب وقت "نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة"

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق، داعية جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى البلاد "في أقرب وقت".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن الوزارة قولها إنه "نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تُعلن وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق".

وأضافت الوزارة، أنها "تدعو جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

وجاء في البيان أنه "في إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها".

وتابعت أنها "تهيب بالمواطنين المتواجدين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها".

ويأتي البيان الإماراتي في ظل مخاوف من تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعثر التوصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب، وسط عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على لبنان رغم هدنة معلنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل و"حزب الله" حتى 17 مايو/ أيار.



وفي وقت سابق الخمس، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحرب على إيران "قد تعود قريبا"، وهي تصريحات تكررت منه مؤخرا في إطار دفع تل أبيب لواشنطن نحو استئناف الحرب.



وقبل أسبوع، ادعى كاتس، أن تل أبيب "تنتظر ضوءا أخضر" من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب على إيران.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.