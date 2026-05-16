الإمارات تجدد إدانتها لاعتداءات إيران وتحتفظ بحق مواجهة أي تهديد وزارة الخارجية قالت إن "محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها"

إسطنبول / الأناضول

جددت الإمارات، السبت، إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفتها، مؤكدة أنها "تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الإمارات "تواصل نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأضافت أن ذلك يأتي "انطلاقا من التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتجنيب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات"، وفق البيان.

وأدانت "بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة، والتي شملت إطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة باتجاه الإمارات".

تلك الاعتداءات أسفرت، بحسب البيان، "عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية، في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها".

وشددت الإمارات على أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها جاءت بإطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها التحتية الحيوية، بما ينسجم مع حق الدولة في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها".

وأكدت وزارة الخارجية، أن الإمارات "تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي".

وأشارت إلى أن "محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها"، دون توضيح لتلك المحاولات.

كما أكدت استمرار دولة الإمارات في التنسيق والتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، دعماً لأمن المنطقة واستقرارها وتعزيزاً للعمل الخليجي المشترك.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت الإمارات اعتراضها مجددا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قالت آنذاك إنها قادمة من إيران، وأسفرت بعضها عن إصابات.

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران بين نهاية فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصاءات رسمية رصدتها الأناضول آنذاك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعضها خلف قتلى وجرحى مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أثار إدانات من الدول المستهدفة.