نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر عسكري لم تسمه، أن الهجوم الذي "شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون".. فيما أعربت الحكومة العراقية استنكارها للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت الإمارات.

الإمارات: المسيرات التي استهدفت "براكة" النووية كانت قادمة من العراق نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر عسكري لم تسمه، أن الهجوم الذي "شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون".. فيما أعربت الحكومة العراقية استنكارها للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت الإمارات.

إسطنبول/الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، أن التحقيقات أثبتت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية "كانت قادمة من أراضي العراق".

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة بمنطقة الظفرة، مبينا أنه نجم عن استهداف بمسيّرة (لم يُحدَّد مصدرها).

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر عسكري لم تسمه، أن الهجوم الذي "شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون"، في إشارة لاستهداف محطة براكة.

وعقب ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها "من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة".

وأضافت الوزارة أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية".

وأشارت إلى أنه "في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وأكدت وزارة الدفاع أن الإمارات "تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".

ولم تحدد الإمارات الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرات نحو أراضيها، فيما تنشط في العراق فصائل موالية لإيران.

والثلاثاء، قالت الحكومة العراقية، في بيان على لسان المتحدث باسمها باسم العوادي، إنها "تعرب عن شديد استنكارنا للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الإمارات".

وأكدت الحكومة العراقية حرصها على "استدامة العلاقات الأخوية المتميزة، والشراكة المنتجة مع الإمارات"، ودعمها الكامل لجهود بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

والإمارات ودول عربية أخرى، كانت تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.