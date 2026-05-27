"الإغاثة التركية" توزع لحوم أضاح بعدة مدن سورية منحت الأولوية للعائلات المتضررة من الحرب والأيتام وذوي الإعاقة والأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة

دمشق / الأناضول

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH، الأربعاء، لحوم أضاح في عدة مدن سورية في إطار أنشطة مساعدات واسعة بمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب مراسل الأناضول، وزعت فرق الهيئة لحوم الأضاحي في العاصمة دمشق وحلب وحماة وحمص والحسكة ودير الزور، والرقة والقنيطرة واللاذقية.

وخلال عمليات التوزيع منحت الهيئة الأولوية للعائلات المتضررة من الحرب والأيتام وذوي الإعاقة والأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

وتمت عمليات التوزيع في النقاط المحددة بصورة منظمة، بعد إجراء عمليات مسح وتحديد مسبقة.

وفي حديث مع الأناضول، قال ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية حمزة دينتشر إن أنشطة الأضاحي مستمرة سنويا دون انقطاع منذ اندلاع الحرب في سوريا بالعام 2011.

وأوضح أن الهيئة ذبحت هذا العام أيضا أضاحي في العديد من المدن السورية، وأن عمليات التوزيع ما تزال مستمرة.

وأشار إلى أن لحوم الأضاحي تُوزع على المخيمات والأسر اليتيمة والمحتاجة، لافتًا إلى أن الأعمال مستمرة على نطاق واسع.

وأضاف أنهم يهدفون في المرحلة الأولى لهذا العام للوصول إلى 23 ألف عائلة في مختلف أنحاء سوريا، معربًا عن شكره للمتبرعين الداعمين، ومتمنيًا أن يتقبل الله هذه المساعدات.



ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1474.

