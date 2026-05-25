"الإغاثة التركية" توزع كراسي كهربائية على 228 سوريا من ضحايا الحرب

دمشق / الأناضول

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية İHH التركية، 228 كرسيا متحركا كهربائيا في سوريا، في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024.

وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب، إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية.

وفي تصريح للأناضول، الاثنين، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا، حمزة دينتشر، بأن تحديد المحتاجين جرى بناءً على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية.

وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصا من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفا: "سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماما".

وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا.

من جانبه، ذكر محمد عدنان شوشو، الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بالعام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم.

وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011.