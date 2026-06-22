"الإغاثة الإنسانية" التركية تفتتح ثاني مدارسها الميدانية في غزة
مدرسة "أبو بكر الصديق" الميدانية في حي التفاح شرقي مدينة غزة
Adem Koç, Baybars Can
22 يونيو 2026•تحديث: 22 يونيو 2026
İSTANBUL
إسطنبول/الأناضول
- تستوعب المدرسة 288 طالبا في الوقت نفسه
- يتيح نظام التدريس المعتمد على ثلاث فترات تعليمية يوميًا استفادة ما مجموعه 864 طالبا
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة.
وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
ويواجه الطلاب في غزة صعوبات كبيرة في تلقي التعليم، بسبب الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى خروج معظم المدارس في القطاع عن الخدمة.
جدير بالذكر أن المدرسة الميدانية الأولى لهيئة الإغاثة التركية في غزة تم افتتاحها في فبراير/شباط الماضي.
وتستوعب مدرسة أبي بكر الميدانية 288 طالبا في الوقت نفسه، فيما يتيح نظام التدريس المعتمد على ثلاث فترات تعليمية يوميًا استفادة ما مجموعه 864 طالبا من العملية التعليمية.
ويعاني فلسطينيو غزة، في ظل الاحتلال والحصار الإسرائيليين، من الحرمان من العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى.
[1/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[2/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[3/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[4/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[5/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[6/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[7/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[8/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[1/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[2/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[3/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[4/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[5/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[6/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[7/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
[8/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.
وأشارت الهيئة لاستعدادها لتلقي التبرعات والمساعدات لغزة عبر موقعها الإلكتروني والحسابات المصرفية الخاصة بها.
وتواصل هيئة الإغاثة التركية تنفيذ أنشطة إغاثية في غزة في مجالات متعددة تشمل الغذاء والمأوى والمياه والنظافة والصحة، إلى جانب التعليم.
ويعيش آلاف الفلسطينيين في مخيمات نزوح وخيام مؤقتة بقطاع غزة، بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي خلال الإبادة، في ظل نقص حاد في المأوى وانعدام البدائل السكنية الآمنة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ألفا و21 فلسطينيا، وأصاب 3 آلاف و249 آخرين ضمن الخروقات اليومية، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.