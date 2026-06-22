"الإغاثة الإنسانية" التركية تفتتح ثاني مدارسها الميدانية في غزة

[1/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[2/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[3/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[4/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[5/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[6/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[7/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.

[8/8] أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الاثنين، افتتاح المدرسة الميدانية الثانية لها في قطاع غزة. وبحسب بيان الهيئة، تضم المدرسة الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ثمانية صفوف دراسية سيتلقى فيها 864 طالبا تعليمهم وأُطلق عليها اسم "مدرسة أبي بكر" الميدانية.