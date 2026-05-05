"الإغاثة الإنسانية" التركية ترمم مدرسة في حلب

Ahmet Karaahmet, Muhammet Torunlu
04 مايو 2026•تحديث: 05 مايو 2026
حلب/ الأناضول
افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالي سوريا، بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب.
وقال المسؤول الإعلامي المعني بشؤون سوريا في الهيئة يعقوب ألاجا، في تصريح للأناضول، الاثنين، إن مدرسة "ياقد العدس" خضعت لأعمال صيانة شاملة بهدف إزالة آثار الحرب وتمكين الأطفال من العودة إلى تعليمهم.
وأوضح ألاجا أن المدرسة ستقدم التعليم لنحو 400 طالب على فترتين صباحية ومسائية، مشيرًا إلى أنه جرى تجديد الصفوف والبنية التحتية والمرافق التعليمية الأساسية.
[1/11] افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالي سوريا، بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب.
وأفاد بأن الهيئة ستواصل جهود دعم قطاع التعليم في سوريا، عبر تنفيذ مشاريع مماثلة لضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.