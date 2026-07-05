الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم الأقصى 26 مرة خلال يونيو

رام الله/ الأناضول

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الأحد، إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى في القدس 26 مرة خلال يونيو/ حزيران 2026، فيما منعت السلطات الإسرائيلية رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة 84 وقتا.

جاء ذلك في تقرير للوزارة يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي خلال يونيو.

وقالت وزارة الأوقاف: "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال الشهر، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 84 وقتا، في سياق متواصل من الاعتداءات التي تستهدف حرية العبادة والمقدسات الإسلامية".

وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.

وأضاف أن جماعات "الهيكل" واصلت الدعوات إلى تكثيف الاقتحامات وفرض واقع جديد داخل المسجد، فيما صعّد حاخام صفد شموئيل إلياهو، دعواته لإقامة كنيس في الأقصى، تمهيدا لإقامة ما يسمى "الهيكل".

وأشار التقرير، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعهد بالعمل لتحقيق ذلك، في خطوة قالت الوزارة إنها تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

كما وثّق التقرير أداء المستوطنين طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، بينها "السجود الملحمي" والانبطاح الجماعي والصلوات العلنية والجماعية، إلى جانب الدعاء لجنود الاحتلال أمام قبة الصخرة.

وذكر أن رئيس مدرسة "يشيفات جبل الهيكل"، الحاخام إليشع وولفسون، اقتحم المسجد أكثر من مرة برفقة مستوطنين وأدى طقوسا تلمودية داخله.

وأفاد التقرير، بأن قوات إسرائيلية شددت إجراءاتها بحق المصلين، لا سيما أيام الجمعة، عبر اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة أثناء الخطب والصلاة، والتضييق عند أبواب المسجد.

وفي الحرم الإبراهيمي، رصد التقرير دخول 950 جنديا إسرائيليا خلال يونيو، إلى جانب منع رفع الأذان 84 وقتا.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق الباب الشرقي للحرم وتغطية نوافذه بالشوادر منذ مطلع عام 2025، وإغلاق الباب رقم 7 أمام موظفي الأوقاف، فضلا عن التضييق على المصلين والعاملين فيه.

كما رصد التقرير، تركيب سقف لصحن الحرم دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف أو بلدية الخليل، إلى جانب اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة وإبعادهما 12 يوما عنه.

وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مساجد أخرى بالضفة الغربية، إذ أحرقوا مسجدين في بلدتي جلجليا ومزارع النوباني شمال مدينة رام الله وسط الضفة.

وأضاف التقرير، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت "مسجد الرأس" في حارة الجعبري بمدينة الخليل، ورفعت الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه، وشغّلت مكبرات الصوت بأغان عبرية في باحاته، ومنعت المصلين من الوصول إليه.

ودعت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك لوقف الانتهاكات وحماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا تنفذه القوات الإسرائيلية والمستوطنون، أسفر عن مقتل 1175 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و919 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.