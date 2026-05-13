الأمير تميم يبحث مع رئيس الإمارات التنسيق المشترك لدعم أمن الإقليم خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع محمد بن زايد

إسطنبول/ الأناضول

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، أهمية التنسيق والتشاور حيال القضايا المشتركة بما يسهم في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمير تميم، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي، حيث استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين أكدا على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية أدت إلى تصعيد واسع في الشرق الأوسط، طال دولا عربية منها قطر والإمارات التي شهدت مؤخرا هجمات بطائرات مسيرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول بالمنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعلى مدار نحو 40 يوما من الحرب، اتهمت دول خليجية، بينها الإمارات والكويت وقطر، إيران بشن هجمات عليها بصواريخ وطائرات مسيّرة، لكن طهران نفت مسؤوليتها عن بعض الهجمات، وحمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.