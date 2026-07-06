الأمن قال إن المشتبه بهم تلقوا دعما وتوجيها من فرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل، وإن المخططات كانت تستهدف تنفيذ هجمات ضد أشخاص ومنشآت حساسة ..

الأمن المغربي: إحباط مخطط إرهابي وتوقيف 10 مشتبهين في 7 مدن الأمن قال إن المشتبه بهم تلقوا دعما وتوجيها من فرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل، وإن المخططات كانت تستهدف تنفيذ هجمات ضد أشخاص ومنشآت حساسة ..

​​​​​​​الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، الاثنين، إحباط "مخططات إرهابية" وتوقيف 10 أشخاص في 7 مدن، للاشتباه في ارتباطهم بخلية تلقت دعما وتوجيها من فرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل الإفريقي.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان، أنه أحبط "مخططات إرهابية" كانت تستهدف "المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات".

وذكر المكتب أنه جرى توقيف 10 أشخاص في 7 مدن، "للاشتباه في تلقيهم دعما وتوجيها من فرع تنظيم داعش" بمنطقة الساحل.

وأضاف أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التوقيف بشكل متزامن في مدن أكادير، وتارودانت، وتطوان، والحاجب، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، وآسفي.

وأشار البيان إلى أن من بين الموقوفين معتقلا سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قاصر.

وأضاف أنهم "تلقوا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قياديي فرع التنظيم في منطقة الساحل والصحراء، تقضي ببقائهم داخل المغرب لتنفيذ أجندته، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج البلاد إلى وقت لاحق".

وأوضح المكتب أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط أزياء عسكرية، ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، إلى جانب دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم "داعش" وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب.

كما أسفرت عمليات التفتيش، وفق البيان، عن ضبط أسلحة بيضاء ومعدات قال المكتب إنها كانت مخصصة لتنفيذ المخططات الإرهابية.

وعثرت السلطات الأمنية بمدينة إنزكان على سيارة رباعية الدفع عُدّل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من العمل بغاز البوتان، بهدف استخدامها في تنفيذ عملية تفجير انتحارية أو هجوم دهس يستهدف أهدافا ومنشآت حساسة، بحسب البيان.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، شملت وضع الموقوفين البالغين تحت الحراسة النظرية.

فيما أُخضع القاصر لإجراءات المراقبة، بهدف تعميق التحقيق والكشف عن ارتباطات الخلية بفرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل والصحراء، وتحديد امتداداتها المحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ويعد فرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل من أبرز أذرع التنظيم النشطة في غرب إفريقيا، ونفذ خلال السنوات الأخيرة هجمات في عدد من دول المنطقة.

ويعلن المغرب، بين الحين والآخر، تفكيك خلايا يشتبه في ارتباطها بتنظيمات متطرفة، ويؤكد أن أجهزته الأمنية نجحت في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية منذ عام 2003.