في بيان لم يورد تفاصيل عن مكان التوقيف..

الأمن اللبناني يعلن توقيف مسؤول أمني بارز في "داعش" بسوريا في بيان لم يورد تفاصيل عن مكان التوقيف..

بيروت/وسيم سيف الدين / الأناضول



أعلنت أجهزة الأمن اللبنانية، الاثنين، توقيف سوري قالت إنه قيادي في تنظيم "داعش" بسوريا، في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان، إن عملية التوقيف جاءت في إطار عمليات أمنية استباقية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية.

وأضافت المديرية أن "شعبة المعلومات أوقفت المشتبه به، ويُدعى (هـ.ر.)، وهو من مواليد عام 1994 ويحمل الجنسية السورية، بتاريخ 30 يونيو 2026، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة".

وأوضحت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف يشغل حاليا منصب الأمير الأمني العام لما يُعرف بـ"ولاية الجنوب" و"ولاية الوسط" التابعتين لتنظيم "داعش" في سوريا.

وبحسب البيان، تدرّج الموقوف في عدد من المناصب القيادية داخل التنظيم، قبل أن يتولى مسؤولية إدارة الأنشطة والعمليات الأمنية في "ولاية الجنوب" و"ولاية الوسط"، بالتنسيق مع مسؤولين وأمراء في ولايات أخرى تابعة للتنظيم داخل سوريا.

وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف، بإشارة من القضاء المختص، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل بشأن مكان التوقيف وملابساته.