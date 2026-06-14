الأمن السوري يقبض على متورط بجرائم حرب في عهد الأسد يدعى عبد الإله إسماعيل الحمد، حسب وزارة الداخلية..

دمشق/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد، المتورط بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة في عهد نظام بشار الأسد المخلوع.

وقالت الوزارة، في بيان إن "قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد".

وأضافت أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات سورية خلال السنوات الماضية.

كما خلصت التحقيقات إلى "إدارته مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات"، بالإضافة إلى "عمليات تعذيب بحق المدنيين أفضت إلى الموت".

الوزارة أوضحت أن عملية التوقيف جاءت "بعد رصد ومتابعة دقيقة أحبطت محاولته التواري للتخفي من المحاسبة".

وأفادت باستمرار الجهات المختصة في استكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء "لينال جزاءه العادل"، وفقا للبيان.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تواصل السلطات السورية ملاحقة مسؤولين وعناصر من نظامه متهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين خلال سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.