وكالة "سانا" نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن قوى الأمن الداخلي بمحافظة حماة فككت "خلية إجرامية مكونة من 7 أشخاص امتهنت الاغتيالات في منطقة الغاب"

الأمن السوري يفكك خلية اغتيالات ويعتقل جميع أفرادها في حماة وكالة "سانا" نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن قوى الأمن الداخلي بمحافظة حماة فككت "خلية إجرامية مكونة من 7 أشخاص امتهنت الاغتيالات في منطقة الغاب"

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تفكيك "خلية إجرامية" مكونة من 7 أشخاص كانت تمتهن تنفيذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب بمحافظة حماة (وسط)، وإلقاء القبض على أفرادها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت "خلية إجرامية امتهنت الاغتيالات في منطقة الغاب".

وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على كامل أفراد الخلية، وعددهم 7 أشخاص.

وذكر أن "أحد المقبوض عليهم ثبت تورطه في حادثة اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب، والتي تّم توثيقها بمقطع مصوّر".

يأتي ذلك في إطار حملة تنفذها الحكومة السورية الجديدة لملاحقة مسؤولين وعناصر سابقين في نظام الأسد، متهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع العاصمة دمشق، منهين حكم نظام بشار الأسد (2000-2024).

