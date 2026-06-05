المجموعة العربية شددت على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين

الأمم المتحدة.. دعوة عربية لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل بفلسطين المجموعة العربية شددت على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين

إسطنبول / الأناضول

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مساء الخميس، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

جاء ذلك في بيان للمجموعة ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي.

وشددت المجموعة على رفض كافة الإجراءات التي تهدف لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك في القدس الشرقية، متهمة إسرائيل بتعزيز الاستيطان وتفتيت حقوق الفلسطينيين.

وحذر البيان من مساعي إسرائيل للتصعيد في قطاع غزة، مشددا على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تقدم عليها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ودعا البيان إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشان الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحملة.

ومساء الخميس قتل 11 فلسطينيا وأصيب عشرات، بينهم نساء وأطفال، بغارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية ومدنيين بمدينة غزة شمالي القطاع.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

والأربعاء، صادق "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.

وتشمل المخططات بناء 1006 وحدات استيطانية في مستوطنة "جفعات" ضمن تجمع "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، و922 وحدة في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، و234 وحدة إضافية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام حل الدولتين.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.​​​​​​​