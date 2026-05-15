الشرطة الإسرائيلية أغلقت 2 من أبواب المسجد تزامنا مع الحفل المتطرف لمناسبة ذكرى احتلال شرقي القدس، وفق شهود عيان

الأقصى.. حفل استفزازي لمتطرفين إسرائيليين وتقييد لصلاة الفلسطينيين الشرطة الإسرائيلية أغلقت 2 من أبواب المسجد تزامنا مع الحفل المتطرف لمناسبة ذكرى احتلال شرقي القدس، وفق شهود عيان

القدس / الأناضول

أقدم متطرفون يمينيون إسرائيليون، الجمعة، على إقامة حفل استفزازي قرب المسجد الأقصى، فيما فرضت الشرطة قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين للصلاة فيه.

وقال شهود عيان للأناضول، إن يمينيين متطرفين نظموا حفلا على مقربة من باب الأسباط، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى، لمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال شرقي القدس، وفق التقويم العبري.

وأضاف الشهود أن "المتطرفين عزفوا على آلات موسيقية ورقصوا قرب المسجد"، في تجاهل مستفز لقدسية المكان.

وأشاروا إلى أنه بالتزامن مع ذلك أغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الأسباط وباب الملك فيصل أمام دخول المصلين إلى المسجد.

وذكروا أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول الشبّان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وحتى الساعة 8:30 تغ، لم يصدر تعليق من الشرطة الإسرائيلية على هذه التطورات.

يتبع ///