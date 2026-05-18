الأعلى منذ 2024.. التضخم بالكويت يرتفع 2.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، وفقا للإدارة المركزية للإحصاء

الرباط / الأناضول

ارتفع معدل التضخم في الكويت خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2024.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت (رسمية) في بيان الاثنين، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا بمقدار 2.5 بالمئة خلال أبريل مقارنة بنظيره من العام السابق.

وأوضحت أن ارتفاع مستوى التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات 6.3 بالمئة، وأسعار النقل 4.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعا 0.6 بالمئة مقارنة بمارس/آذار الماضي، حسب الهيئة الكويتية.

وتعتمد الإدارة المركزية للإحصاء على 1400 سلعة وخدمة لاحتساب أسعار المستهلك في الكويت، ومن ثم تحديد مستوى التضخم.

وتشهد دول كثيرة ارتفاعا في مستويات التضخم؛ جراء زيادة أسعار النفط والغاز، ضمن تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

والسبت، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بتصعيد عسكري ضد إيران، إذ نشر على منصته "تروث سوشيال" صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن إلا بتنسيق مسبق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.