في تجمع الخيام بمنطقة "البيال" على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، وفي ظل عدوان إسرائيلي متواصل..

الأضحى.. مبادرة الشيف بلقيس تؤمّن فطور العيد لنازحي بيروت في تجمع الخيام بمنطقة "البيال" على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، وفي ظل عدوان إسرائيلي متواصل..

بيروت/ ستيفاني راضي / الأناضول

لم ينزع العدوان الإسرائيلي على لبنان بهجة عيد الأضحى من قلوب النازحين، إذ يحاول الأهالي وبعض المؤثرين والجمعيات إحياء شعائر العيد والحفاظ على فرحته، ولو بأبسط الإمكانات.

على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت يعيش نحو ألف نازح في تجمع خيام بمنطقة "البيال"، ضمن أكثر من مليون شخص نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفقا لمعطيات رسمية.

الطباخة اللبنانية المعروفة بـ"شيف بلقيس"، قامت بمبادرة لتأمين فطور للنازحين في خيام البيال صباح عيد الأضحى.

تقول للأناضول إن "الأعياد يجب أن تبقى مساحة للفرح، حتى لو كنّا نعيش أصعب أيام حياتنا، بهجة العيد واجب علينا، ولا يجوز أن تختفي ملامحه مهما اشتدت الظروف".

وتضيف: "من هذا المنطلق، وبصفتي شيف لبنانية ومؤثرة في عالم الطبخ، تعاونت مع سيدات في خيام النزوح، وبالتنسيق مع منظمين تحت غطاء بلدية بيروت، لتحضير فطور لبناني للنازحين تضمّن الفول والبليلة والمناقيش ومونة لبنانية".

وعن فكرة المبادرة، توضح: "بدأت خلال عيد ميلادي، حين طلبت من المؤثرين والأصدقاء بدل إحضار الهدايا لي أن يتبرعوا لنتمكن من تحضير هذا الفطور للنازحين ورسم بسمة صغيرة على وجوههم، وتم التجاوب بشكل كبير".

"تم التبرع بأضاحٍ نقوم بطبخها في الساحة، وتوزيعها على الناس، في محاولة بسيطة لنمنحهم شعوراً بالعيد والأمل رغم كل الظروف"، حسب بلقيس.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3213 شخصا وإصابة 9737، حسب معطيات رسمية.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في موجات نزوح واسعة، دفعت آلاف العائلات إلى الإقامة داخل خيام ومراكز إيواء مؤقتة، وسط اعتماد متزايد على المبادرات الفردية والتكافل المجتمعي لتأمين الاحتياجات الأساسية.

كما يواجه النازحون أوضاعا معيشية صعبة وسط تضرر واسع للمنازل ومصادر الدخل، واستمرار التوترات الأمنية التي تعرقل عودة كثير من العائلات إلى مناطقها.

وبرغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها عبر قصف واستهداف مناطق جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.