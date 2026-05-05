الأزهر يدين "عدوان" إيران على الإمارات ويدعوها لوقف الهجمات فورا بعد إعلان أبوظبي لليوم الثاني تعاملها مع هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة

القاهرة / الأناضول

أعرب الأزهر الشريف في مصر، مساء الثلاثاء، عن إدانته "عدوان" إيران على الإمارات، داعيا إياها إلى وقف الهجمات فورا.

جاء ذلك في بيان للأزهر تعقيبا على إعلان أبوظبي لليوم الثاني تعاملها مع هجمات من إيران بصواريخ وطائرات مسيرة.

الأزهر بقياد الشيخ أحمد الطيب قال إنه "يدين (...) العدوان الإيراني غير المبرر الذي استهدف الإمارات".

وشدد على "رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية".

وأضاف أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ومقدرات الدول هو من "البغي المحرَّم شرعا، وتهديد مباشر لأمن الشعوب واستقرارها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

ودعا إلى "وقف هذه الهجمات فورا، ووضع حد لترويع المدنيين، واحترام مبادئ حسن الجوار"، وشدد على ضرورة "الالتزام بوقف إطلاق النار".

والاثنين بدأت الولايات المتحدة ما قالت إنها عملية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في مضيق هرمز على العبور، وهو ما اعتبرته إيران خرقا لوقف إطلاق النار المعلن منذ 8 أبريل/ نيسان.

وإثر جمود بمسار المفاوضات تفرض واشنطن منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت طهران بمنع المرور فيه إلا بتنسيق معها.

كما دعا الأزهر إلى "إعلاء صوت الحكمة والعقل ولغة الحوار والتفاهم، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات بوصفها السبيل الوحيد لحل النزاعات، وتفويت الفرصة على أعداء الأمة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن هناك تقدما في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بوساطة باكستان.

لكنه حذر في الوقت نفسه الولايات المتحدة من الانجرار إلى "الفوضى" بفعل جهات "ذات نوايا سيئة"، دون أن يسميها.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف ضحايا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.