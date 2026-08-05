عمّان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

اجتمع وزراء خارجية 14 دولة والأمين العام للجامعة العربية في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، لبلورة موقف مشترك في مواجهة إجراءات إسرائيل بالقدس.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "بدأ في عمان اليوم (الأربعاء) اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية إندونيسيا، وباكستان وتركيا، وماليزيا".

وأضافت: "يهدف الاجتماع الذي يستضيفه الأردن إلى بحث الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وتضم اللجنة الوزارية العربية في عضويتها الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، الصومال، العراق، فلسطين، قطر، مصر والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتأتي الاستضافة الأردنية في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي وإسلامي ضاغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

ويوميا، تقتحم قوات إسرائيلية ومستوطنون مدنا وبلدات في الضفة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية واسعة في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين وأصاب اثنين، خلال الحملة العسكرية التي بدأت فجرا في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس.

والأحد، قالت محافظة القدس إن الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظة خلال يوليو/ تموز الماضي أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة 15، واعتقال 115، فيما اقتحم 9 آلاف و848 مستوطنا المسجد الأقصى.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى إلى تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المنشودة.

ومنذ بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.