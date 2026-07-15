على خلفية استئناف المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران

الأردن يُسقط 3 صواريخ والكويت والبحرين تتصديان لهجمات إيرانية على خلفية استئناف المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الأردن، الأربعاء، إسقاط ثلاثة صواريخ باليستية قادمة من إيران، فيما أفادت الكويت والبحرين بالتصدي لهجمات جوية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط "لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية "ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها".

وفي الكويت، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش، عبر منصة "إكس"، إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لـ"هجمات بطائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت "عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية"، صباح الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، في وقت سابق عبر منصة "إكس"، انطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وتأتي هذه الهجمات على خلفية استئناف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة، واستئناف الحصار البحري على إيران.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الأردن والكويت، فيما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، على خلفية تجدد التصعيد.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور هذا المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.