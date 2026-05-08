الأردن يُخرّج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري الداخلية السورية قالت إن "المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة شهد حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل شرطي لـ300 عنصر"..

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي، بعد إعادة تأهليهم وتدريبهم في أحد مراكز الأمن العام الأردني في عمان.

وقالت الوزارة في بيان إن المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة (مقره العاصمة عمان)، شهد حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل شرطي لـ 300 عنصر من مرتبات قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن هؤلاء العناصر "استكملوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة".

وأوضحت أن هذا البرنامج هدف إلى "تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الشرطية الحديثة، وصقل قدراتهم العملية والميدانية، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم".

وذكرت أن هذه الدورة تندرج ضمن "مسار التعاون الأمني المشترك"، لافتة إلى أنها تعكس "عمق التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التأهيل والتدريب الشرطي".

وأشارت إلى أن مراسم التخريج جرت بحضور معاون وزير الداخلية السوري لشؤون القوى البشرية محمد حسام الشيخ فتوح، إلى جانب مدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة وعدد من كبار ضباط المديرية.

وفي أبريل/ نيسان وقع الأردن وسوريا نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في أكثر من 21 قطاعا تشمل الطاقة والمياه والتربية والتعليم ومختلف مناحي الحياة، ضمن حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف يهدف إلى تنشيط الشراكات الثنائية.

