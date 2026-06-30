الأردن يعلن تضامنه مع البحرين ويدين "اعتداءات إيرانية" على المنامة وفق ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني..

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن الأردن، الثلاثاء، تضامنه "المطلق" مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها، في مواجهة "الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي استهدفت المنامة خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وأشار البيان إلى أن الصفدي أكد إدانة بلاده "للاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى تضامن الأردن المطلق مع البحرين الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

من جانبه، ثمّن الزياني مواقف الأردن الداعمة للبحرين، وحرصه الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لإنهاء التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة.

وكانت الكويت والبحرين قد أعلنتا في بيانات رسمية، الأحد، تعرضهما لهجمات من جانب طهران، غداة استهداف مماثل للبحرين، السبت.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد أمريكي–إيراني جديد، رغم انخراط واشنطن وطهران في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردًا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ناقلة نفط.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثماني منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت، وفي مقر الأسطول الخامس بالبحرين، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكانت دول عربية ومنظمات إقليمية قد أدانت الهجوم الإيراني على البحرين، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للسيادة وتقويضًا لمساعي السلام".