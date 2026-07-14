الأردن يعلن إسقاط 4 صواريخ دخلت أجواءه قادمة من إيران والبحرين تعلن تصدي دفاعاتها لعدداً من "الاعتداءات الجوية الإيرانية"

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الأردن، الثلاثاء، إسقاط أربعة صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران، فيما أفادت البحرين بانطلاق صافرات الإنذار 3 مرات منذ الفجر، في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مصدر عسكري أردني في بيان، إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية".

وأكد أن عملية الاعتراض "لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأضاف أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية البحرينية في 3 تدوينات متطابقة بفارق نحو ساعتين بين كل منها: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش) في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت "عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية"، مؤكدة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.