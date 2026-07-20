عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب بيان للجيش..

الأردن يعلن إسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب بيان للجيش..

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن الجيش الأردني، مساء الاثنين، إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.

ونقل الجيش في بيان عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول" قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت هذه الليلة، 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة".

وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على جاهزيتها العملياتية.

وشدد على أنها "لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها".

وتعرض الأردن مؤخرا، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، خلال التصدي، الجمعة، لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة في الأردن.

وفي تحديث الأحد، قالت القيادة إنها عثرت على رفات لم تُحدد هويتها في موقع الهجوم، وإن إجراءات فحصها والتحقق منها لا تزال جارية.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.