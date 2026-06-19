قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165 المستأنفة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"..

الأردن يستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب الاثنين قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165 المستأنفة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

يستضيف الأردن، الاثنين المقبل، اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165 المستأنفة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، الجمعة، أن "اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية سيعقد الاثنين، يليه اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165 المستأنفة".

ويشار إلى الدورة بـ"المستأنفة" لأنها تأتي استكمالا لأعمال الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت في 29 مارس/ آذار 2026.

ويُعد هذا الإجراء شائعا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، حيث يتم استئناف الدورة نفسها لاحقا عندما تتطلب بعض الملفات مزيدا من التشاور أو عند حدوث تطورات إقليمية جديدة تستدعي العودة للنقاش واتخاذ قرارات.

وتسبق الاجتماعات الرسمية عادة جلسة تشاورية مغلقة لوزراء الخارجية، تهدف إلى تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، بما يمهد لخروج البيان الختامي برؤية عربية موحدة.

ولم تضف "بترا" أية تفاصيل بشأن أجندة الاجتماع، غير أنه يأتي في توقيت حساس في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.

ومنذ فجر الجمعة، قتلت إسرائيل 47 شخصا وأصابت 97 آخرون جراء عشرات الغارات على مناطق في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية عند الساعة 14:05 ت.غ.

وتأسست جامعة الدول العربية في مصر عام 1945، وتضم 22 دولة، وتهدف إلى تنسيق مواقف أعضائها وتعزيز التعاون بينهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.