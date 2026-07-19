الخارجية الأردنية طالبت طهران بوقف الاعتداءات فورا وأكدت أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه "خط أحمر"

الأردن يستدعي القائم بأعمال إيران ويطالب بوقف الاعتداءات على المملكة الخارجية الأردنية طالبت طهران بوقف الاعتداءات فورا وأكدت أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه "خط أحمر"

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على استمرار الهجمات التي تستهدف المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أبلغت القائم بالأعمال احتجاجها على استمرار ما وصفتها بـ"الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة" التي تستهدف أراضي المملكة.

وأضافت أن الاحتجاج شمل أيضا "البيانات التحريضية والاستفزازية" الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بشأن الأردن، دون تسميتها.

وطلبت الوزارة من القائم بالأعمال نقل رسالة إلى بلاده بضرورة وقف الهجمات على المملكة فورا، والتصريحات التحريضية التي وصفتها بـ"المرفوضة".

وأكدت أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه "خط أحمر لا يمكن المساس به".

واعتبرت الوزارة الهجمات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما أدانت الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدت تضامن الأردن معها في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وجددت تأكيد أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأمنه وسيادته.



وتعرض الأردن، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على ضربات يومية تنفذها واشنطن داخل إيران.



والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن، خلال التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، الجمعة.



ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة تفاهم موقعة في 18 يونيو/ حزيران 2026.



وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، وسط خلاف بين طهران وواشنطن بشأن آلية عبور السفن وحرية الملاحة في الممر الاستراتيجي.