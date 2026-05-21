في بيان لوزارة الخارجية أدانت فيه التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية..

الأردن يجدد دعمه لأمن واستقرار سوريا بعد انفجار دمشق في بيان لوزارة الخارجية أدانت فيه التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

جدد الأردن، الخميس، دعمه لأمن واستقرار سوريا، بعد حادثة تفجير سيارة مفخخة قرب أحد مباني وزارة الدفاع بالعاصمة دمشق، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها "تدين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق".

وأكدت على "تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار".

‏وجدّدت التأكيد على "موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها".

‏وأعربت الخارجية الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأُسرة الفقيد"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفق البيان.

والثلاثاء، قُتل جندي سوري، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.

ومنذ توليها مقاليد الأمور في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية قصارى جهدها لضبط الأمن، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون القلاقل في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دخل الثوار السوريون دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).

