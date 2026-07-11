الأردن وقطر يبحثان ضمان تنفيذ اتفاق وقف النار بين طهران وواشنطن خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين..

إسطنبول/ الأناضول



بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان السبت، إن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري.

ويأتي الاتصال بين الصفدي وآل ثاني وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في الأيام الأخيرة.

وبحسب الخارجية الأردنية، بحث الوزيران "الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلتا إليه في 15 حزيران/يونيو 2026".

وأكد الوزيران "أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذّرا من تبعاته"، وشددا على "ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة".



وثمّن الصفدي "الجهود التي تبذلها قطر لضمان تنفيذ الاتفاق، واستعادة التهدئة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة".



الوزيران أكدا أيضا "التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي".

وتناولا عددا من القضايا الثنائية "في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين"، وفق بيان الخارجية الأردنية.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، بينها أنظمة دفاع جوي، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنى لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع هجماته حال استمرار الضربات الأمريكية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.