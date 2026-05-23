الأردن وقطر يبحثان جهود الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين هو الثاني بينهما منذ الثلاثاء

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، جهود الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء الجمعة، هو الثاني بين الجانبين منذ الثلاثاء، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، السبت.

وأفادت الخارجية الأردنية بأن الوزيرين بحثا "سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية".

وأشارت إلى "استعراض جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد الجانبان "استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار".

ودعا الوزيران إلى "ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح جهود الوساطة للتوصل إلى حل مستدام يعالج كل جذور الأزمة ويحول دون تجدّد التصعيد".

والثلاثاء، بحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد.

وتأتي تلك الاتصالات في وقت تقود فيه باكستان وساطة لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

