الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول

وقّع الأردن وفنزويلا، الأحد، 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

جاء ذلك وفق ما أعلن وزيرا خارجية البلدين أيمن الصفدي، وإيفان هيل، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها الأخير إلى الأردن، بحسب ما أورد تلفزيون "المملكة" الرسمي.

وقال الصفدي إن "العلاقات الأردنية الفنزويلية تمتد لأكثر من 70 عاما"، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين بما ينعكس إيجابا عليهما.

وأضاف أنه أجرى مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل مباحثات موسعة ركزت على "خطوات عملية من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التعاون".

وأشار إلى توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت التعاون في القطاع الزراعي، وإطلاق مشاورات سياسية دورية بين البلدين، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين لكلا البلدين، إضافة إلى اتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي.

وأوضح الصفدي أن الجانبين يعملان أيضا على إنجاز اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات، بهدف توفير بيئة داعمة لتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والاستثمار والثقافة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن العمل جارٍ على تشكيل مجلس تعاون يضم القطاعين الخاصين في البلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

واعتبر الصفدي أن الزيارة تمثل انطلاقة نحو مزيد من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية للعمل على تعزيز التعاون الثنائي.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتزامن هذه المباحثات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وأكد الصفدي أن المباحثات شددت على ضرورة "تكاتف الجميع من أجل إنجاح الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار".

كما ثمّن موقف فنزويلا الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ويترافق ذلك مع تصعيد متواصل من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشمل اقتحامات واعتقالات وقتلا وتخريبا للممتلكات، ما يعطل التوجه نحو حل الدولتين.

من جهته، قال إيفان هيل إن الأردن وفنزويلا اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من خلال توقيع 4 مذكرات تفاهم، معتبرا أنها "خطوة أولى نحو التقدم في العلاقات السياسية".

كما كشف عن نية البلدين تشكيل لجنة مشتركة، وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتحقيق مزيد من التعاون، دون أن يحدد موعدا لذلك.

ودعا في هذا السياق إلى عدم حصر التعاون في مجالي الطاقة والنفط، وإنما توسيعه ليشمل خدمات الاستثمار.

وعبر عن رغبة فنزويلا في التعاون مع الأردن في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية.

وتشير تصريحات الوزيرين إلى أن البلدين يسعيان إلى كسر نمطية التعاون والتوجه نحو مجالات متعددة.

كما تأتي زيارة الوزير الفنزويلي، التي لم يُعلن عن مدتها، في توقيت إقليمي حرج، لا سيما مع ترقب العالم لنتائج المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية.