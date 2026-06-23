الساحة المقابلة للمدرج الروماني شهدت منذ الفجر ازدحاما جماهيريا لمتابعة مباراة منتخب "النشامى" والجزائر في المونديال

الأردن.. وفاة شخص وإصابة 8 في تدافع جماهيري بالساحة الهاشمية الساحة المقابلة للمدرج الروماني شهدت منذ الفجر ازدحاما جماهيريا لمتابعة مباراة منتخب "النشامى" والجزائر في المونديال

عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول

توفي شخص وأصيب ثمانية، الثلاثاء، إثر تدافع جماهيري شهدته الساحة الهاشمية الممتدة مباشرة أمام المدرج الروماني وسط العاصمة عمّان.

وحدث التدافع خلال تجمع حاشد لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهته مع الجزائر ضمن منافسات مونديال 2026 المقام بصورة مشتركة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في بيان: "أُسعف للمستشفى فجر اليوم تسعة أشخاص إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية".

وأشارت إلى أن "أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقّى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة".

وشهد المدرج الروماني الأثري والساحة الهاشمية الممتدة أمامه في عمان منذ فجر الثلاثاء حضورا جماهيريا حاشدا لمتابعة مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الجزائري عبر شاشات عملاقة.

وخسر الأردن مواجهته الثانية في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف على ملعب "سان فرانسيسكو"، ليتذيل "النشامى" المجموعة بلا نقاط، فيما تصدرت الأرجنتين بـ6 نقاط، وحلت النمسا ثانية بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن الجزائر الثالثة.