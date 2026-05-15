الأردن.. مسيرة إحياء لذكرى النكبة الـ78 ودعما للفلسطينيين

عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول



شارك أكثر من ألفي أردني، الجمعة، في مسيرة بالعاصمة عمان، إحياء للذكرى الـ78 للنكبة، وتأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" (نقابي حزبي) وعدد من الأحزاب، تحت شعار "المقاومة هي طريق العودة"، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها: "فلسطين عربية من البحر إلى النهر"، و"لا للتطبيع"، و"الوحدة والمقاومة طريق للتحرير والعودة".

كما رددوا هتافات داعمة للمقاومة، منها: "شعب الأردن يا مغوار.. صوتك يسند هالثوار"، و "عالشوارع يا ثوار.. خلي الدنيا تولع نار".

كما هتفوا ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل بعبارات، منها: "أمريكا هي هي.. أمريكا رأس الحية (الأفعى)"، مؤكدين على دعمهم لفلسطين عبر ترديدهم "فلسطين فلسطين.. شعبك حر ما بلين".

وفي كلمة له خلال المسيرة، قال رئيس الملتقى الوطني لدعم المقاومة، عصام الخواجا: "اليوم نحيي الذكرى 78 للنكبة التي لم تكن نكبة على شعب فلسطين، بل طالت شعوبنا العربية والإسلامية".

واعتبر أن النكبة "مثّلت تعبيرا صارخا على الإبادة الجماعية والتطهير الممنهج (..) نحن أمام 78 عاما من الصمود الذي لا يتزحزح".

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على تهجير 957 ألفا منهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة عام 1948 بالتزامن مع قيام إسرائيل على أراضيهم، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتحل ذكرى النكبة هذا العام بينما تواصل إسرائيل منذ عام 2023 حرب إبادة في قطاع غزة، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبموازاة ذلك يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عبر القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.