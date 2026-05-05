الأردن: عودة 192 ألف لاجئ سوري لبلادهم طوعا منذ سقوط الأسد وفق بيان متحدث الحكومة الأردنية محمد المومني..

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول

أعلن متحدث الحكومة الأردنية محمد المومني، الثلاثاء، عودة أكثر من 192 ألف لاجئ سوري طوعا من المملكة إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقال المومني، وزير الاتصال الحكومي، في بيان: "يواصل الأردن دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، ضمن سياسة العودة الطوعية للاجئين المتسقة مع القانون الدولي، رغم تعاقب التحديات وتزايد أعبائها، وفي مسعى لدعم الاستقرار وتقديم يد العون الأردنية لمن يحتاجها".

وأضاف: "عاد طوعا إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم، ما يزيد على 192 ألف سوري من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأكد على "أهمية الشراكة القائمة ومواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة، لا سيما في الجانب الاتصالي والإعلامي، بما يعزز اتساق الجهود في هذا الملف".

وختم قائلا: "سيبقى الأردن نموذجا في الوفاء لواجبه الإنساني تجاه قضايا أمته واللاجئين، وبما يصون كرامتهم ويكفل لهم حياة آمنة كريمة".

ويعد الأردن من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ وصل إجمالي عددهم لنحو 1.3 مليون شخص، ما بين لاجئين مسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن دخلوا المملكة قبل اندلاع الثورة في بلادهم في مارس/ آذار 2011، وذلك وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين أردنيين.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع أن يعود معظم مواطنيه الموجودين في الخارج إلى بلدهم خلال عامين.

وفي 8 ديسمبر2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).