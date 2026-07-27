- إثر اعتراض مسيّرتين دون إصابات بشرية أو أضرار مادية، وفق القوات المسلحة - لم تتبنَّ أي جهة الهجوم المتزامن مع هدوء حذر بين واشنطن وطهران

الأردن.. سقوط أجزاء من حطام مسيّرة على منزل - إثر اعتراض مسيّرتين دون إصابات بشرية أو أضرار مادية، وفق القوات المسلحة - لم تتبنَّ أي جهة الهجوم المتزامن مع هدوء حذر بين واشنطن وطهران

​​​​​​​عمّان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن الأردن، الاثنين، العثور على أجزاء من حطام طائرة مسيّرة داخل منزل بمحافظة الكرك (جنوب)، عقب اعتراض الجيش مسيّرتين صباحاً.

وقالت مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، في بيان: "عُثر صباح اليوم على أجزاء من حطام مسيّرة في منزل بمحافظة الكرك، بعد عملية اعتراضها من قبل القوات المسلحة".

وأضافت أنه "لم تقع أي إصابات بشرية نتيجة الحادثة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباحاً طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة، دون إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ولم يتطرق البيان العسكري إلى مصدر إطلاق المسيّرتين، كما لم تتبنَّ أي جهة الهجوم حتى الساعة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيّرتين في منطقة الحدود مع الأردن، وأنه يحقق في مصدر إطلاقهما.

وعلى مدار أسبوعين حتى الجمعة، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، بينها الأردن، رداً على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.